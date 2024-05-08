زاهي حواس: 300 ألف شخص وقعوا على وثيقة لاسترداد حجر رشيد من بريطانيا

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنه قام بإعداد وثيقة يطالب فيها بعودة حجر رشيد من المتحف البريطاني، ووقع على هذه الوثيقة حتى الآن 300 ألف شخص.

وأضاف “حواس”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج “الصالون”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الرئيس السيسي مهتم بهذه الحملة الوطنية لاسترداد الآثار، مطالبًا الشعب المصري بالتوقيع على الوثيقة للوصول إلى مليون توقيع، ومن ثم التحرك للمطالبة باستراد الحجر، ورأس نفرتيتي.

ولفت إلى أن مخازن الآثار كانت مبنية من الطوب اللبني في الماضي، فكانت هناك سهولة في الدخول إلى هذه المخازون، ومن ثم سرقة الآثار، مشيرًا إلى أنه عندما تولى المسؤولية حرص على بناء مخازن للحفاظ على الآثار.