أقدم شاب على إنهاء حياة خطيبته السابقة والتي تدعى بسنت وتبلغ من العمر 17 عاما، بعد انفصالها عنه ورفضها العودة إليه، بعد خطوبة دامت 9 أشهر، مسددا لها 10 طعنات باستخدام سلاح أبيض سكين أودت بحياتها، ومن ثم ألقى نفسه من أعلى الطابق الخامس، ما عرضه لإصابات خطيرة في الجسد، وتم التحفظ عليه داخل أحد المستشفيات بمحافظة أسيوط.

بـ 10 طعنات سكين شاب ينهي حياة خطيبته السابقة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أبنوب بلاغا من الأهالي، بمقتل فتاة وانتحار شاب من الطابق الخامس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف، وبالفحص، تبين أن الفتاة تدعى بسنت صبري تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت مخطوبة للشاب هيثم مصطفى ويبلغ من العمر 30 عاما، لمدة 9 أشهر، وانفصلا لوجود خلافات بينهما، وذلك بناء على رغبتها لعدم التوافق بينهما ونشوف خلافات.

وتم التحفظ على الشاب بمستشفى أسيوط الجامعي في حالة خطرة، تمهيدا لسماع أقواله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2294 لسنة 2024 إداري أبنوب.