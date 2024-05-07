جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في دورة تدريبية في الصين عن الواقع التعليمي المهني

اجتمع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركين في الدورة التدريبية المكثفة حول برنامج الواقع الافتراضي التعليمي المهني (VR) في الصين، خلال الفترة من 13 حتى 30 مايو 2024، لمناقشة الاستعدادات النهائية للسفر، وذلك في إطار سعي الجامعة الدؤوب لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز قدراتهم في استخدام أحدث التقنيات التعليمية.

وتهدف هذه الدورة، التي تقام في مدينتي نينغبو وشانغهاي، إلى تعريف المشاركين بأحدث تطبيقات الواقع الافتراضي في مجال التعليم التكنولوجي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ تجارب تعليمية تفاعلية باستخدام هذه التقنية.

وتشمل الدورة التدريبية محاضرات نظرية وورش عمل عملية، حيث سيتعلم المشاركون كيفية استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لإنشاء بيئات تعليمية محاكاة، وتصميم سيناريوهات تعليمية تفاعلية، وتقييم فعالية هذه التقنيات في التعليم التكنولوجي.

من جانبه أعرب الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، عن سعادته بقبول 7 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في هذه الدورة التدريبية الهامة التي تعقد في دولة الصين الشعبية، معقل الصناعة والتكنولوجيا حول العالم، والذي سينعكس على مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التدريسية وتعريفهم بأحدث الأساليب العلمية في التعليم التكنولوجي.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه مشاركة الجامعة في هذا التدريب تأتي في إطار جهود جامعة طيبة التكنولوجية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر لأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مهاراتهم في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، إذ من المتوقع أن تساهم هذه الدورة التدريبية في تحسين جودة التعليم التكنولوجي في الجامعة، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

ضم وفد الجامعة المشارك في الدورة كل من د. محمد البدوي سعدي، د. مصطفى صفوت عبدالحفيظ، م. علي العجمي، م. أحمد مصطفى، م. أحمد مصطفى أبوالحسن، م. أحمد مرتضى، م. ضحى ثروت.