خبيرة بـ"المصري للدراسات" تكشف سر قصف رفح الفلسطينية.. "فيديو"

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، خبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في مخططها الساعي للسيطرة على قطاع غزة بزعامة حكومة اليمين المتطرف، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأوضحت “رؤوف”، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة “إكسترا نيوز”، أن ما يحدث الآن من قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية هو ما حذرت منه الحكومة المصرية مراراً وتكراراً، مشددة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخضع لحسابات داخلية وضغوط من قبل الائتلاف الحكومي المكون من اليمين الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن مخطط الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا يرى الآن سوى العملية العسكرية في رفح الفلسطينية كخطوة لإتمام العملية العسكرية التي شنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، ظناً منهم أن ذلك يحقق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، مؤكدة أن مصر مستمرة في جهودها لرفح المعاناة عن الفلسطينيين وتجنب التوتر وللتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل أساسي ثمَّ التوصل إلى هدنة.

وتابعت: “الأطراف التي تتصرف وفقاً لأهداف ضيقة وليس وفق الأجندة الوطنية للقضية الفلسطينية بشكل عام هو أمر يزعج مصر”.