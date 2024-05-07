مؤجلات الجولة التاسعة للدوري .. الاتحاد يسجل أولى أهدافه في شباك الأهلي

سجل فريق الاتحاد السكندري أول الأهداف أمام الأهلي خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 58 عبر اللاعب بنجامين بواتينج .





بينما جاءت ثلاثية الفريق الأحمر عبر كل من ..

وسام أبو علي من ركلة جزاء ، رضا سليم ثم عمر كمال عبد الواحد الذي اختتم ثلاثية الأهلي.



وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.



بينما مثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.

خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.