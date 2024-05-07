شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

ضبط 174 متهما في حملة أمنية بالشرقية



أسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 152 قضية ضُبط خلالها 174 متهما وبحوزتهم “49,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 11,250 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2 بندقية آلية – 4 بندقية خرطوش – 69 فرد محلى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.



وأكدت وزارة الداخلية، أنه جار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ضبط 77 ديلر مخدرات في حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، حملات أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز قوص بقنا، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 73 قضية ضُبط خلالها 77 متهما، وبحوزتهم 46،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو و2،605 كيلو جرام لمخدر الشابو.



واتخذت الأجهزة الأمنية بقنا الإجراءات القانونية بشأنهم، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين" للدفاع عن والدته بعد تعدى شقيقه عليها بالسب والضرب بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8754 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4486 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد الرحمن ع ر"، 23 سنة، في 27 يونيو لعام 2022، قتل المجني عليه شقيقه "ممدوح عنتر رفاعي خليل"، عمداً مع سبق الإصرار، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرزاً سلاح أبيض "سكين"، بدون مسوغ قانوني تالية الوصف، واستحصل عليها من المطبخ وعقد العزم على ذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم دلف إلي الغرفة التي تقطن بها والدته لنشوب شجار بين والدته وشقيقه المتوفي إلي رحمة مولاه، فأثار حفيظته لقيام المتوفي بالتعدي اللفظي على والدته على فعلته فنشب بينه وبين المجني عليه مشادة فأشتد العراك فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بجذبه صوبه وطعنه في أنحاء جسده، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وانهال به على صدره وبطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

