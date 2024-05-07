سعر طن النحاس يتجاوز حاجز الـ 10 آلاف دولار

تجاوز أسعار النحاس خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 7 مايو، حاجز مستوى الـ 10 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات.

أسعار النحاس

وكان بنك غولمان ساكس قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى 12 ألف دولار للطن، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 10 آلاف دولار للطن.

جدير بالذكر أن محللي "سيتي" غروب قالوا في مذكرة: "إن المسار للأمام من هنا سيعتمد على البيانات ويقوده أساسيات المعادن الفردية". وقالوا إن توقعات النحاس تبدو صعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة على خلفية احتمال وجود سوق أكثر إحكاما وتغطية مراكز مكشوفة، في حين تتمتع المعادن الأخرى بأساسيات مادية أضعف.

يرى فريق السلع العالمية في "سيتي" الآن أن المعدن الأحمر ( النحاس ) سيرتفع بشكل تدريجي إلى 12 ألف دولار للطن على مدى العامين المقبلين (10,000 دولار/طن بحلول نهاية هذا العام) حيث يدعم العجز أداء النحاس المتفوق في بيئة من المرجح أن تكون متقلبة للاقتصاد الكلي".

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النحاس نحو 26 مليون طن هذا العام، في حين أظهر مسح ونشر في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز في سوق النحاس إلى أكثر من 100 ألف طن في عام 2025 مقابل عجز يبلغ 35 ألف طن هذا العام.

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للنحاس في العالم. كما أنها تهيمن على الإمدادات العالمية لكثير من المعادن الصناعية الأخرى اللازمة لتحول الطاقة وهذا مصدر قلق لزعماء الغرب الذين يتعين عليهم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

الذهب يصعد مع رهانات خفض الفائدة الأميركية وصراع الشرق الأوسط

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.

صعد أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2324.75 دولار للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز 1% في الجلسة الماضية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2334.30 دولار للأونصة .

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة".

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز أمس الاثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة. ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.

ويتوقع المتداولون بنسبة 64% خفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وأضاف سيمبسون أن "المخاوف من احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة" ساعدت الذهب أيضا.

كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. ووافقت حركة "حماسط أمس الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 957.90 دولار، وكسب البلاديوم 0.3 % ليبلغ 980.75 دولار.