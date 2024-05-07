فستان جينيفر لوبيز يستغرق 800 ساعة لتألق في حفل Met Gala 2024

خطفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز عدسات الصحافة والإعلام اثناء ظهورها على سجادة الحمراء بحفل "ميت غالا" السنوي الذي أقيم في متحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية مساء الاثنين بحضور كوكبة من مشاهير هوليود.

جينيفر لوبيز بفستان مرصع بالكريستال في حفل Met Gala 2024 (صور)

وتألقت بفستان طويل مجسم ينتمي لصيحة الكب، شبه شفاف مزين بالكريستال والاحجار الكريمة، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء دانييل روزبيري بعلامة Schiaparelli، هو النقطة المحورية في مظهر لوبيز، وجاء ملفوفًا ومقطعًا من الأمام بتول وهمي، وكان يتجمع حول قدميها، باستخدام أكثر من 2.5 مليون خرز ومن رقائق الفضة، واستغرق صنعه أكثر من 800 ساعة من التطريز اليدوي.

أما من الناحية الجمالية، جاء شعرها المحايد وفران توازنًا لطيفًا يشبه الفراشة وفقًا لتصريحات مصفف شعر المشاهير لورنزو مارتن لمجلة فوغ، مكياجها ترابي متناغم مع لون بشرتها الخمرية.

أبرز المعلومات عن حفل ميت غالا

كانت كل من الممثلة الأمريكية زندايا، والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، ومغني الراب باد باني، والممثل الأسترالي كريس هيمسورث بمثابة رؤساء مشاركين إلى جانب الصحفية الرائدة في مجال الموضة آنا وينتور.

وكان موضوع هذا العام هو "حديقة الزمن" المستوحى من رواية قصيرة للكاتب الأمريكي جيه جي بالارد في عام 1962، والتي تحمل الاسم ذاته.

جينيفر لين لوبيز (بالإنجليزية: Jennifer Lynn Lopez)‏ (مواليد 24 يوليو 1969) وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.

وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

حياة أسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك، والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر، ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية، أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.