البنك المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

ثبت البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع ويبقى عند مستويات مرتفعة.

البنك المركزي الأسترالي

وأبقى المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستوى 4.35% وهو أعلى مستوى منذ 12 عاما، لافتا إلى حال من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت توقعات المركزي الأسترالي الأخيرة إلى أن التضخم سيبلغ مستوى 3.8% على المدى القريب ليبقى عند هذه المستويات حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ عند مستوى نحو3.6% في الربع الأول 2024.

أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية وتفاؤل بخفض الفائدة

الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية لشركات، منها بنوك مثل يو.بي.إس السويسري ويوني كريدت الإيطالي، إضافة إلى معنويات متفائلة بخصوص خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.6% بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع أمس الاثنين.

وقفز سهم يو.بي.إس فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 6.3% بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو ثلاثة أمثاله، في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس.

وصعد مؤشر الخدمات المالية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.8%.

وارتفع سهم يوني كريدت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 3%.

وزاد سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 6.5%. لكن الشركة أعلنت عن برنامج لترشيد التكاليف بعد خفض توقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم كولوبلاست الدنماركية لصناعة المعدات الطبية فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 5.1%.

وتلقت الأسهم دعما أيضا من انخفاض العائد على سندات منطقة اليورو بفعل زيادة المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروربي سيخفضان الفائدة هذا العام في أعقاب بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.