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الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تكريم الزميلين كريمة ومصطفى فى عيد العمال

بوابة الوفد الإلكترونية

فى احتفالية كبيرة باتحاد عمال مصر قامت النقابة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدى البدوى بتكريم كريمة رفعت ومصطفى عبد الخالق نظرا لجهودهما خلال سنوات عملهما بجريدة الوفد.

أكد «البدوى» حرص النقابة العامة على تكريم العاملين فى عيد العمال لدعم العاملين بجميع المؤسسات والعمل على مواصلة العمل والتنمية المستدامة والعطاء المستمر. 

وأعلن «البدوى» عن إطلاق مركز تدريب بهدف تنمية وتطوير العامل وفقا لمتطلبات العصر والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى بهدف التطوير المستمر ومواصلة كل ما هو جديد فى سوق العمل.

وحضر الحفل القيادات العمالية والدكتور محمد عادل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بجريدة الوفد وصلاح صابر عضو مجلس الإدارة وداليا عبدالرزاق أمين صندوق اللجنة وياسر إبراهيم وخالد عبدالعزيز أعضاء اللجنة وعدد من الزملاء العاملين بمؤسسة الوفد وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة. 

الجريدة الورقية