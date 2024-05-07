اللواء الشريف يؤكد هيئة النيابة الادارية اهم روافد العدالة المصرية بالاسكندرية

قام اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية برفقة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، و المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، بوضع حجر أساس شاطئ النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 متر بطول الشاطئ، وذلك لخدمة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.

أكد اللواء الشريف محافظ الاسكندرية أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.

وأعرب المحافظ؛ عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس لشاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، والتي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة السادة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.

وأوضح الشريف؛ أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.

ومن جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لوضع حجر الأساس لمبنى النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية.

تقدم الشريف بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها المستشار عمر مروان وزير العدل، مشيدًا بالجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، فقد شهدت محاكم الإسكندرية في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.