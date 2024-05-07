نقابة أطباء القاهرة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية لـ 1.4مليون فلسطيني برفح

استنكر مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب التصعيد الخطير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، واستيلائه على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

جرائم الإبادة

و قال المجلس في بيان له أن تجاهل جيش الاحتلال لمعاناة أكثر من 1.4 مليون نازح من الشمال لمدينة رفح والإمعان في الحصار والتجويع باقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني ووقف تدفق المساعدات و الحيلولة دون عبور الحالات الإنسانية الذي يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة بالدور الإنساني والتفاوضي الذي يحاول الجانب المصري فرضة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.



وحمل مجلس النقابة مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في رفح وحذر من خطورة دفع سكان مدينة رفح باتجاه الحدود المصرية، سيما أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.