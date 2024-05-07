بايرليفركوزن وتشافي الونسو على موعد مع التاريخ مساء الخميس

بات فريق بايرليفركوزن الألماني على موعد مع التاريخ مساء الخميس المقبل عندما يستضيف على ملعبه باي ارينا فريق أيه اس روما الايطالي في مباراة العودة لنصف النهائي لبطولة الدوري الأوربي وهي المباراة التي ستكتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الأوربية.

وكان فريق بايرليفركوزن بقيادة مديره الفني الأسباني تشافي الونسو قد نجح في حصد لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه ومتزعا اللقب من براون العملاق بايرن ميونخ الذي احتكر لقب البوندزليجا لمدة ١١ عاما متتاليا لكنه يتطلع لمجد أوربي جديد بالصعود للدور النهائي لكأس الدوري الأوربي وهو قد وضع قدما في المباراة النهائية بالفوز على فريق روما على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لاشىء الا ان المباراة ربما تخبأ مجدا كبيرا للفريق الألماني.

فريق بايرليفركوزن نجح هذا الموسم في تحقيق سلسلة من الاهزيمة في جميع البطولات وصلت إلى ٤٨ مباراة ليتساوي مع الرقم القياسي الأوربي لفريق بنفيكا البرتغالي برصيد ٤٨ مباراة متتالية والذي حققه فريق بنفيكا في الفترة بين عامي ١٩٦٣ و ١٩٦٥ .

وهذه هي الاندية التي حققت اطول سلسلة من الاهزيمة في جميع البطولات الأوربية على مدار سنوات طويلة

١ - بنفيكا ( ٤٨ مباراة ) بين عامي ١٩٦٢ و ١٩٦٥ .

٢ - بايرليفركوزن ٤٨ مباراة عام ٢٠٢٣ وحتى الآن والرقم قابل للزيادة .

٣ - دينامو زغرب ( ٤٥ مباراة) بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

٤ - ريجكا ( ٤٥ مباراة ) بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

٥ - الرينجرز الاسكتلندي ٤٤ مباراة في الفترة من ١٩٩٢ و ١٩٩٣ .

٦ - اليوفنتوس ( ٤٣ مباراة) في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٢ .

٧ - الميلان ( ٤٢ مباراة ) في الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٢ .

٨ - أياكس ( ٤٢ مباراة ) في الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٦ .