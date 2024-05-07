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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشامي: لا يوجد فرق بين المصري والقطبين وقادرون علي حصد الدوري

شامي
شامي

تحدث محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، عن فترته مع الفريق البورسعيدي حاليا وشعوره بالراحة فيها وقدرتهم على منافسة كبار.

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وقال الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "مرتاح جدا في المصري والفريق لديه استقرار كبير بسبب كامل أبو علي الذي يوفر لنا كل شئ نحتاجه".

وأضاف: "علي ماهر موفر لنا كل شئ وأرى إن الفريق مستقر ولا يفرق شئ عن الزمالك والأهلي وبيراميدز".

وواصل: المركز الذي نتواجد فيه حاليا بفضل علي ماهر وكامل أبو علي والجماهير بالطبع التي تذهب وراءنا".

وأتم: "علي ماهر دائما يخبرنا أننا قادرنا على الفوز بالدوري المصري، لأننا لدينا لاعبين مميزين جدا، وانا أحب اللعب والتدرب معاه".

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