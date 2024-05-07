بدء التشغيل التجريبى لوحدات طبية فى قرى شمال قــنا

دشنت مديرية الصحة بقــنا اليوم؛ التشغيل التجريبى لوحدات قرى الرواتب والحسينات وبخانس الطبية بمركز أبوتشت شمال محافظة قــنا.

وقص اللواء أشرف الحجاوى محافظ قــنا؛ شريط افتتاح الوحدات القروية الطبية لإستقبال الجماهير رسمياً، ضمن سلسلة مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

أكدت الدكتورة ســـمر عاطف مدير التخطيط والمتابعة بمديرية صحة قــنا، تجهيز الوحدات الصحية، بعيادات طب الأسرة، و الأسنان، والإسعافات الأولية، وصيدلية، ومعامل الدم والطفيليات، ومكاتب التثقيف الصحي والأسري، ورعاية كبار السن.

وأضافت مدير التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بقــنا؛ ووحدات التعقيم، وتطعيمات ومتابعة الأطفال، ومغسلة، وسكن الأطباء، والتمريض، وكافة المعدات الطبية اللازمة.

وأكدت، تنفيذ ٧٧ مشروعاً في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، فى مراكز أبوتشـت وفرشــوط ودشــنا والوقــف وقــوص ، لدعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقنائيين والزائرين، شمال وجنوب المحافظة.

وأشارت؛ إلي متابعة الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠٪.

وأوضحت، أن المستشفى على مساحة ٤٥٠٠متر مربع، بسعة ١١٨ سريراً منها ٨٠ سرير إقامة بمختلف التخصصات، ١٥و سرير إقامة نساء وولادة،و ٨ أسرة عناية مركزة، و ١٥ حضانات مبتثرين.

وأضافت، أن المستشفي يضم ٢٢ عيادة، وثلاث صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة عناية مركزة و٣ أسرة كشف، و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الإستقبال والطوارئ.

وقالت، إن المستشفي يحتوى على غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى ٥ معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم "٤ غرف عمليات، ٦ أسرّة إفاقة".

وأصافت، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات".