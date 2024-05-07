الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تعلن إعادة 11 من رعاياها في أكبر عملية ترحيل فردية من سوريا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، أنها أعادت 11 من رعاياها، من بينهم 5 قصر؛ في أكبر عملية ترحيل فردية لمواطنين من شمال شرق سوريا. 

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إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه جنوب الجولان

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هطول أمطار غزيرة شمال شرق سوريا

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الفضائية اليوم الثلاثاءأن الولايات المتحدة تمكنت من إجراء عملية الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين، بعد أن قامت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المشتركين بين الوكالات.

الصفدي يحمل إسرائيل مسئولية الهجوم على قافلة مساعدات متجهة إلى معبر بيت حانون

حمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الهجوم الجديد الذي وقع على قافلة المساعدات الأردنية، التي كانت في طريقها إلى معبر بيت حانون من قبل المستوطنين المتطرفين.

وقال الصفدي في بيان، اليوم الثلاثاءإن المستوطنين ارتكبوا مرة أخرى جريمتهم الدنيئة دون أن تواجههم السلطات الإسرائيلية.

وحث الصفدي، مجلس الأمن، على التصرف بفعالية لضمان حماية قوافل المساعدات والعاملين فيها.

غدا الجامعة العربية تستضيف اجتماعاً لدراسة مشروع القانون العربي لحماية النازحين داخليا

تعقد إدارة الشؤون القانونية التابعة لجامعة الدول العربية غدا  الأربعاء ولمدة يومين الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية" وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة الدول العربية.

وذكرت الجامعة العربية - في بيان اليوم - أن هذا الاجتماع يناقش مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية " والذي اقترحته وزارة العدل بجمهورية العراق.

وقالت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16 أكتوبر2023، والذي نص على عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية.

وزير خارجية الأردن: إسرائيل احتلت معبر رفح الفلسطيني بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة الإسرائيلية، احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات.

وأضاف الصفدي في تدوينة عبر منصة (أكس)- "أنه وبدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح الفلسطيني وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يتضورون جوعا.

وأكد الصفدي أن الهجوم على معبر رفح الفلسطيني يهدد بمذبحة أخرى، ويجب أن يتصرف مجلس الأمن بحزم وعلى الفور..وختم الصفدي قائلا"يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية".

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