الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حجز مطرب المهرجانات مجدي شطة 24 ساعة

مجدي شطة
مجدي شطة

قررت جهات التحقيق المختصة،  حجز مطرب المهرجانات مجدي شطة، 24  ساعة  مع عرضه  على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة من عدمة، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطى.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.
وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، ألقت القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت إلي قسم شرطة المرج بتواجد تاجر مخدرات بدائرة القسم .

علي الفور تم توجيه مأمورية إلي مكان البلاغ ، وأثناء القبض علي تاجر المخدرات تصادف وجود مؤدي المهرجانات مجدي شطة بمكان الضبط وذلك لشراء 2 جرام بودر.

تم القبض عليهما ، وتولت النيابة التحقيق .

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