الدقهلية تبحث زيادة الموارد من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للجنة العليا للاعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الاعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض المحافظ، مناقشة طرح حق استغلال الشوارع بالمراكز والمدن والاحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لاقامة اعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للاماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ اعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الصدد وجه مختار، سرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع اعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الاعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها

وأكد مختار، أهمية تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرًا إننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لكافة لمنظومة الاعلانات حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والأستاذة فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة، والمهندس طارق عبد العاطي وكيل مديرية الاسكان والمحاسب نبيل ابو المعاطي نائب رئيس حي غرب المنصورة، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة، والمهندسة ريهام احمد مدير المكتب الفني، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، والمحاسب ياسر عنتر مدير الحسابات، والمهندس هيثم عبدالرحيم مدير ادارة الدعم الفني، ورضا سلامه مدير ادارة الاعلام، وفريق العمل بالادارة العامة للاعلانات بديوان المحافظة.