قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 24 طن قمح بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، من ضبط سيارة محملة بالأقماح قبل بيعها بالسوق السوداء ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح، وتفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة .

ووتمكنت الحملة من تحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة ، لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية ، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ، ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق .

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي ، موسم حصاد 2024 قدرها 24 طنا و400 كيلو جرام علي طريق أسيوط الغربى ، بدون تصريح من مديرية التموين ، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح ، بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتي وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا ، لافتًا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى في زراعة و توريد القمح.

وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء ، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا ، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.