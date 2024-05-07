تعليم الشرقية يُنهي استعداداته لانطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداتها لانطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2023 م/ 2024 م على مستوى 20 إدارة تعليمية، والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول الوزارة، على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق، يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزاره أنه اطمئن على جميع اللجان، وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

واضاف وكيل أول الوزارة أن إدارات المتابعة مستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية الى غرفة العمليات بالمديرية.

وشدد على عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.