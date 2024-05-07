تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة أنهت حياة طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وإسلام منصور، وسكرتارية فلبس صبحي، محاكمة ربة منزل، مُتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بإحدى قرى مركز أولاد صقر، لجلسة 2 يوليو المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 2001 لسنة 2024 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 163 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، لشهر يناير من عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر، بالعثور علي «يارا . ه . م » 8 سنوات، جثة هامدة أعلى سطح منزل مجاور لمنزل أسرتها.

المتهمة قامت باستدراج الطفلة المجني عليها داخل مسكنها

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة « نانسي. ح. م » 19 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وأن المتهمة قامت باستدراج الطفلة المجني عليها داخل مسكنها، ثم قامت بخنقها وكتم أنفاسها بغطاء رأس نسائي حتى فاضت روحها إلى بارئها، ثم قامت بسرقة قرطها الذهبي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة بأن قتلت المجني عليها عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، وقامت بخنقها بغطاء رأس نسائي، فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاتها، وتقدمت تلك الجناية بأن قامت المتهمة في ذات الزمان والمكان بخطف المجني عليها بالتحايل، حيث استدرجتها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها، بأن زعمت مكافئتها بشئ مما يحبه الصغار في مثل سنها وأبعدتها عن ذويها، وتمكنت من سرقة قرطها الذهبي.

تم التحفظ على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الخامس من الدور الثالث لشهر مايو المقبل؛ للنطق بالحكم، لإدانتهم في القضية القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن والشروع في قتل نجليه لخلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وأرجأت الحكم على متهمين آخرين في القضية لذات الجلسة.