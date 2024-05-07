لخدمة المواطنين.. مليار و200 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب بالقاهرة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية الإنتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد ودعم الخطوط والشبكات والمحطات لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية.

اعتماد مليار و200 مليون جنيه لأعمال الخطة الإسثمارية الجديدة للعام المالى القادم



وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم اعتماد مليار و200 مليون جنيه لأعمال الخطة الإسثمارية الجديدة للعام المالى القادم للإنتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد وتغيير الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى وعمل التوسعات الإضافية والبدء فى المشروعات الجديدة على مستوى القاهرة ، حيث إن مشروعات خطة الإحلال والتجديد للعام المالى القادم تشمل إستكمال تنفيذ بعض مشروعات الإحلال والتجديد وتأهيل ورفع كفاءة المحطات والخطوط والروافع والبدء فى تنفيذ الأعمال الجديدة والعاجلة التى تقوم بها الشركة.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه سيتم استكمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة منشية التحرير بمنطقة عين شمس، إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة روكسى ومحيط الإتحادية وبعض المناطق بحى مصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بمتفرعات منشية البكرى بمصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شرق حلوان، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة الهدى خلف مساكن الكهرباء بحلوان بطول 16 ألف متر.



وقال رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الشركة تبدأ مع العام المالى الجديد فى تنفيذ إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة العزبة الخضراء وعزبة سليم بطول 6 الاف و 800 متر، إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة الأهرام ببيجام بشبرا الخيمة، إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة الفرنوانى بشبرا الخيمة ومنطقة شبرا البلد، إحلال وتجديد شبكة مياه الداخلية بمنطقة امتداد ابو رجيلة وشارع الخمسين بحى السلام واستكمال إحلال وتجديد المنطقة المحصورة بين شارع جسر السويس ومنطقة منشية التحرير وشارع ترعة حمزة شمالا وأحمد بسيونى جنوبا وشارع محمد حسين شرقا وشارع المترو غربا وشارع ابن الحكم شمالا وشارع القبة بشبكات الزيتون وإحلال وتجديد شبكة المياه بالمنطقة الثامنة بشبكات مدينة نصر ومنطقة المنصورة بشبكات مدينة نصر وإحلال وتجديد المياه بمساكن خلف عمارات العبور ومنطقة زهراء مدينة نصر ومساكن شرارة بشبكات بشبكات الحى العاشر ومساكن المحافظة بالمقطم وإحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة عمار بن ياسر بالمقطم وإحلال وتجديد شبكة المياه ببعض المناطق بحى المعادى ومنطقة صقر قريش بالبساتين.

تحديث قطاعات المعامل وخدمة العملاء والمشروعات



وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إلى أن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمنطقة درب البرابرة وشارع إبراهيم القماش بالمعادى، ودرب المدبح ورملة بولاق وأرض الجمعية وبعض الشوارع بحى عابدين، وبعض المنطاطق بحى حلوان، ومساكن اطلس ومنشية جمال عبد الناصر وشارع عزبة الوالدة وخزان المقطم حتى طريق الاتوستراد وتخطيط جزيرة كفر العلو.



وقال رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الشركة انتهت من تحويلات المشروعات القومية التى نفذتها والخطة العاجلة، وتعمل بشكل مستمر فى توفير الطلمبات الحديثة والانتهاء من التوسعات التى تقوم بها بالمحطات، وتحديث قطاعات المعامل وخدمة العملاء والمشروعات من أجل تقديم خدمة للمواطنين.