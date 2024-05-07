إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بالشرقية

شهدت المراكز التكنولوجية المنتشرة بمحافظة الشرقية، إقبالًا ملحوظا من قبل المواطنين الراغبين في التقدم على طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث شهدت المراكز توافد المواطنين منذ صباح اليوم الثلاثاء في أول يوم لانطلاق المنظومة الجديدة لعملية التصالح.

وأكد عدد من المواطنين من داخل المركز التكنولوجي بالزقازيق، أن كل شئ مُهيء لهم للتقديم على طلبات التصالح، وأنهم لاقوا معاملة طيبة من الموظفين في إنهاء إجراءات التقدم على طلباتهم، طالبين بسرعة البت في طلباتهم حتى يتثنى لهم إستكمال الإجراءات في أسرع وقت، كما أعلنوا ذلك في وسائل الإعلام.

وتشير اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، إلى أن المراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم الخدمات التالية: التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة، وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع، وشهادة بيانات العقار /جهة الولاية، والتعديل علي القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار، والتصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها، وإستقبال طلبات التظلمات.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، لإستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشدداً على تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الهام، وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين بما يخدم الصالح العام.

ووجه محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين، لإستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم، التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

وفتحت المراكز التكنولوجية أبوابها والبالغ عددها ١٢٦ مركز ما بين ١٩ رئيسية و١٠٧ مصغرة بالوحدات المحلية والقروية وجميعهم جاهزون ومستعدون لإستقبال طلبات التصالح، ومنذ الصباح الباكر، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي المراكز التكنولوجية المتواجدة للإطمئنان على إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وتنظيم دخول وخروج المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.

ويشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونياً، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفنى والاجهزة اللازمة (الحاسوب أو التابلت ) وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به وزارة التخطيط من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح، ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.

وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.

وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.

وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.

وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح.

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