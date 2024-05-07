بحوزته 5 أكياس بودرة ..صدفة أوقعت مجدي شطة خلف قضبان السجن بالقاهرة

تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع مؤدي المهرجانات الشعبية “مجدي شطة”، بعد القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.

بحوزته 5أكياس بودرة ..صدفة أوقعت مجدي شطة خلف قضبان السجن بالقاهرة

وقد كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة أنه بحوزته 5 أكياس بودر بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.

وتابعت التحريات الأولية ؛ أنه في أثناء مطاردة تاجر مخدرات وعمل كمين له من قوات الأمن للقبض عليه، وجدت الأجهزة الأمنية مطرب المهرجانات مجدي شطة وهو يقوم بشراء المواد المخدرة 5 أكياس بودر بـ 2 جرام، فألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الديلر يدعي م. أ وبحوزته 19 جرام بودر و10 جرام هيروين وفرد خرطوش و5 آلاف جنيه.

ومن جانبها، أوضحت نقابة المهن الموسيقية، بعد القبض على مغني المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، أشار ت إلى أن النقابة ليس لها علاقة بهذا الأمر، وأن شطة ليس عضوًا من أعضائها.

واوضحت النقابة ، عن أزمة مغني المهرجانات مجدي شطة، الذي قُبِضَ عليه ، أن مجدي شطة ليس عضو في النقابة وملناش علاقة بيه.

وفي وقت مسبق ، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة.