إقبال متوسط للمواطنين أول أيام تقديم طلبات التصالح بالإسكندرية

شهدت المراكز التكنولوجية في أحياء محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى إقبالًا متوسطًا من المواطنين فى اليوم الأول لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكانت قد فتحت المراكز التكنولوجيا بجميع الأحياء بمحافظة الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب. أبوابها صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وأتاحت في الوقت نفسه لمن يريد أن يتجنب الزحام، إمكانية أن يقدم طلبه من المنزل أو أي مكان آخر، من خلال تطبيق على "الموبايل" تحت اسم "تصالح".

وأعلنت المراكز التكنولوجيا البدء فى استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، حتى التصوير الجوى الذى تم فى 15 أكتوبر 2023، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين فى جميع المحافظات.

وكانت قد يسرت المحافظة للمواطنين الأمور تجنبا للزحام بإتاحة تطبيق جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة. وتم تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، والانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة.

كانت أعلن المركز التكنولوجى بالمحافظة للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، وعلق الحى لافتة كبيرة فى الميدان.

من جانب آخر صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن وزارة التنمية المحلية خصصت تطبيقا على الموبايل لتسهيل التقدم على مخالفات البناء للمواطن كما يعمل على تخفيف الزحام على المراكز التكنولوجية التي تتلقى الطلبات الخاصة بالتصالح بأحياء الإسكندرية العشر.

وأشار الشريف إلى أن الموقع والتطبيق يتيح لأي مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة.

وعن كيفية التقديم للتطبيق أوضحت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة الإسكندرية أن الخطوات من خلال المنظومة الإلكترونية، أو التطبيق على الموبايل تكون -أولا تحميل التطبيق من هنا https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation

-ثانيا بعد تنزيل التطبيق وتثبيته على الموبايل يتم إنشاء حساب عليه من خلال الاسم الرباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وإدخال المحافظة، والمركز أو الحي، والعنوان التفصيلي، ثم اختيار كلمة مرور وتأكيدها.

ثالثا سيتم الانتقال إلى الصفحة التي سيتم خلال رفع إحداثيات موقع العقار الراغب التصالح عليه ثم إرفاق المستندات الدالة على الملكية وصورة مالك العقار وصورة فوتوغرافية للمبنى وكروكي للموقع، وإجمالي مساحته وعدد الأدوار ووصف العقار تفصيلا.

وأشارت إلى أن خطوت التقديم ستضمن أيضا توصيفا للأعمال المخالفة ونوع المخالفة ووضع عنوان للمراسلات وطريقة سداد غرامة المخالفة سواء كاش أو على أقساط، مع إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.

وأوضحت، أنه سيتم البت في جميع الطلبات المقدمة وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.