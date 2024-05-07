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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم العالي: تعاون مثمر بين الجامعات ومبادرة "حياة كريمة" لخدمة المجتمع

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الجامعات على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، في جهودها لتنمية المجتمع ورفع جودة الحياة.

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ولفت وزير التعليم العالي إلى العمل باستمرار لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي فى خدمة البيئة المحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التى تواجه كل إقليم جغرافي.
 

وأشار وزير التعليم العالي إلى البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى، والصحى، والاقتصادى، والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثفيفية فى مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين.

مشاركة الجامعات في حياة كريمة

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر  2023 تم تنظيم 90 قافلة طبية بمشاركة 27 جامعة حكومية والأزهر، وبلغ عدد الحالات المستفيدة (71959).

كما نفذت الجامعات العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية ضمن المشاركة فى المبادرة الرئاسية شملت؛ تنظيم ندوات للمشاركة فى المبادرة، وتنفيذ زيارات للطلاب لمشروعات "حياة كريمة"، وقوافل توعوية، ومشاركة القادة الاجتماعيين فى المبادرة، وتنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات فى مشروعات المبادرة، والتعريف بالإنجازات التى حققتها "حياة كريمة"، فضلًا عن  التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تقوم بها الدولة.. 

كما تم تقديم عدد من الندوات والمحاضرات فى إطار تكثيف جهود تثقيف الشباب بأهمية العمل التطوعى، وقيام الأسر الطلابية في الجامعات بالمشاركة فى المناسبات العامة والدينية، وتنفيذ مبادرات فرعية تحمل أهداف ومبادئ "حياة كريمة"، وبلغ عدد الطلاب المشاركين فى الأنشطة أكثر من 55 ألف طالب من مختلف الجامعات.

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