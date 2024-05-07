ضبط 1350 كيلو دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء بأبو كبير

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين أبو كبير حملة برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها كمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها 17 شيكاره زنة الواحدة 50 كيلو بناحية الغابه البلد، والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يُصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم ٦٨٨٠ جنح أبو كبير.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو عليها 10 شكائر دقيق حر زنة الشيكارة 50 كيلو بدون فواتير والدقيق مخبأ فى منتصف السيارة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٦٨٨١ جنح أبوكبير.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام العمل بقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ /٢٠٢٣ وتطبيق لائحته التنفيذية بجميع مراكز ومدن واحياء المحافظة، يأتي هذا متواكباً مع إطلاق وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية و وزارة التنمية المحلية المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح، حيث تم إطلاق دليل المواطن لإستخدام تطبيق الموبايل لتسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء عبر تطبيق (تصالح)، وإطلاق دليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات للحصول على شهادة البيانات وتسجيل الطلبات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحفاظ على مقدرات الدولة، واستمراراً لتنفيذ خطة التنمية والبناء للدولة المصرية، وحرصاً على حق الشعب، وحق الدولة، وانفاذاً للقانون.

أكد محافظ الشرقية أنه حرصاً من الدولة المصرية لتقديم خدمات ميسرة ومبسطة ذات جودة عالية للمواطنين، تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات بشكل رقمى، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية.