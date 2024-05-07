أسعار الذهب في مصر  تفشل في تخطي حاجز الـ3100 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات ضعيفة اليوم وذلك بعد أن حاولت الارتفاع لتسير على نفس خطى سعر أونصة الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات أمس عند المستوى 3090 جنيها للجرام يأتي هذا بعد أن ارتفع السعر أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام.

خلال جلسة أمس ارتفع سعر الذهب بمصر وسجل أعلى مستوى عند 3105 جنيهات للجرام ولكنه فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ليعود اليوم إلى التداول بالقرب من هذا المستوى في انتظار حصول السعر على زخم مناسب.

الفترة الحالية تشهد تتبع السعر المحلي لسعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل استقرار العوامل الأخرى المؤثرة على تسعير الذهب المحلي مثل استقرار الطلب المحلي عند مستويات منخفضة بالإضافة إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

بالإضافة إلى هذا فإن استمرار التدفقات الدولارية إلى مصر يعمل على تهدئة الأسواق بشكل كبير، ويساهم في زيادة الثقة في الأسواق بشكل عام وخاصة سوق الذهب.

هذا وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الحصيلة الدولارية لمصر خلال العالم المالي الحالي بنحو 13.7 مليار دولار لتصل إلى 107.3 مليار دولا بنسبة ارتفاع 14.6% مقارنة مع العام المالي الماضي عند 93.6 مليار دولار.

بينما توقعت مؤسسة جيه بي مورجان أن يرتفع احتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال العام المالي القادم بمقدار 16.2 مليار دولار، وفي العام المالي الذي يليه بمقدار 2.6 مليار دولار.

تعمل هذه التوقعات الإيجابية على تحقيق استقرار في الأسواق خاصة مع انعكاس هذا في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي يشهد تغيرات محدودة.

بالنسبة لأسعار الذهب العالمية والمحلية فقد

شهد سعر أونصة الذهب تراجع طفيف خلال تداولات امس بعد ارتفاعه اول أمس بسبب عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تشهد الأسواق بشكل عام استقرار مع استمرار الترقب لتوقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي وأثر ذلك السلبي على مستويات الدولار الأمريكي.

حاولت أسعار الذهب الارتفاع اول امس بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعدم التوصل لهدنة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، ولكن في النهاية سيطرت التحركات الضعيفة على حركة الذهب لتستمر اليوم مع عودة البنوك والأسواق للعمل بعد العطلة.

