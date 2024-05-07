أولوية المرور.. طالب يشرع في التخلص من آخر بدار السلام

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طالب في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه طالب آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته في مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق العام وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "الزعيم . ا . ع . م" 19 سنة طالب مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

وطرف ثانٍ "محمود . و . م . ع" 20 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي سياق آخر استقبل مستشفى المنشاه المركزي طالب في الثامنة عشرةمن عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيسر وآخر بالذراع الأيسر تعدى عليه طفل في الخامسة عشرة من عمره بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وإحداث إصابته بسبب وصلة مزاح فيما بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعدالوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "السيد . م . ا . م" 18 سنة طالب يقيم بدائرة المركز مُصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيسر وجرح قطعي بالذراع الأيسر وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "كريم . ا . م . خ" 15 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب المزاح فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواه" بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامةلمباشرة التحقيقات .