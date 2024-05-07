الثلاثاء 07 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال ينشر صورا لدباباته عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. فيديو

نشر جيش الاحتلال
نشر جيش الاحتلال مقاطع فيديو لعمليته

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن وحدات من اللواء 401 سيطرت على معبر رفح الحدودي على جانب غزة من الحدود مع مصر.

وبحسب البيان، فإن القوات الإسرائيلية حاصرت حاجز رفح من جهة محور صلاح الدين، وسيطرت وحدات مدرعة من اللواء 401 على الحاجز بشكل كامل، فيما سيطرت وحدات لواء جفعاتي على الحاجز ومحور صلاح الدين من جهة السلسلة المسماة بالدهانية.

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توقف دخول المساعدات لغزة بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح (شاهد)

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حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (شاهد)

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن العملية الليلية، التي استهدفت مواقع لحماس، أدت إلى "السيطرة العملياتية" على الحاجز ووقف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من الحاجز الأهم إلى قطاع غزة.


وفي صباح يوم الثلاثاء، نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر انتشار الدبابات عند الحاجز ورفع العلم الإسرائيلي، ووفقًا لمصدر طبي في رفح، قُتل 20 فلسطينيًا في هذه العملية.

وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية الصليبية وائل أبو عمر: "أصبح المعبر، الذي يعد نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، غير صالح للاستخدام".

ويشهد الحي الغربي (رفح) بأكمله منذ الأمس قتالاً منذ الأمس، وأضاف أن "القصف لم يتوقف، مشيرًا إلى أن القصف تسبب في مغادرة الطواقم للمجمع، وتقوم القوات الإسرائيلية حاليًا بتمشيط المنطقة وإعداد مهام إضافية.

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