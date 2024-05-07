العجواني: تعديل النظرة الإيجابية للاقتصاد فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي

قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دعم الصناعة في مصر يعني استثمار في مستقبل أفضل لمصر وشعبها، مؤكدا أن تعديل النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري يُوفّر فرصة ذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الصناعي لتحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي



ضرورة دعم الصناعة بعد تعديل النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري لأسباب رئيسية، تشمل تعزيز النمو الاقتصادي، لأن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث تساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.

وأوضح العجواني، أن الدراسات والواقع تشير إلى أن كل وظيفة صناعية تخلق 3 وظائف إضافية في قطاعات أخرى، كما تُساهم الصناعة في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على قطاعات محددة.

وشدد العجواني، على أن الصناعة تساهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية تنافسية في الأسواق العالمية، وتقلل من الاعتماد على الواردات مما يُحسّن من ميزان المدفوعات ويُقلّل من الضغوط على الجنيه المصري، هذا فضلا عن تحسين مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل برواتب جيدة.

ونوه المهندس حماده العجواني، بأن الصناعة تُساهم في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وتُعزّز الاستقرار الاجتماعي وتُقلّل من معدلات الفقر، وتُعزّز كذلك من قدرة مصر على الصمود في وجه الأزمات العالمية.

ولفت العجواني، إلى أن الدولة المصرية تدعم الصناعة المصرية بحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي، وتُوفّر بنية تحتية مناسبة مثل الطرق والكهرباء والمياه.