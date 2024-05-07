مياه أسيوط تستعرض تنفيذ 160 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذية للوصلات المنزلية للصرف الصحى الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والتي تسعى إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط وبرعاية الشركة القابضة للمياه.



وترأس حلقة النقاش المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، محاورا أعضاء لجنة متابعة حياة كريمة من مهندسي ومسئولي الشركة والسادة مديري عموم المراكز المستهدفة والمقاولين التنفيذيين للتأكيد على ضرورة دفع عجلة الانجاز ونهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى المعد.



واستعرض الشرقاوى، الموقف التنفيذى الحالى مؤكدا أنه تم تنفيذ 160 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى أن يتم استكمال الأعمال التنفيذية للوصلات المتبقية في الآونة القليلة المقبلة لتحقيق الاستفادة المرجوة فى أقرب وقت من المبادرة الرئاسية، مؤكدا انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية توجهت ل60 قرية جديدة بمركزي القوصية وأسيوط، مع العمل على بدء العمل الفعلي بالمرحلة الجديدة نحو توحيد المساعي الممكنة لتوصيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي .