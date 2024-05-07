الإقليمي للأغذية يستقبل 689 عينات للأسمدة والأعلاف

تلقي الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ حيث قدم الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف تقريرًا عن نشاط المركز خلال الشهر الماضي والذي استقبل عينات تمثل ٦٨٩ شهادة جمركية الأسمدة وخامات وإضافات أعلاف تم معاينتها ظاهريا بالمنافذ والموانئ وتحليلها لثبوت مدي مطابقتها للمواصفات. وقد اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي شهادات تسجيل ٢١٦ مركب سمادي ومنظم نمو و٦١٣ شهادة تسجيل أعلاف وإضافات.

ومن جهة أخرى فقد قام المركز بتحليل ٥٠٩٢ عينة خاصة بالرقابة الروتينية على مصانع الأعلاف و١٩٦ عينة جمعتها لجان المرور المفاجئ المشكلة من قطاع الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي. هذا وقد قام المركز بتحليل عدد ١٤ عينة لمضبوطات قضيتين وردتا للمركز خلال أبريل الماضي. وعدد ٣١٠ عينات لاختبارات التجانس لعدد ٦٠ خط إنتاج أعلاف وإضافات لتجديد أو الحصول على ترخيص تصنيع جديد عن طريق قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

ويشرف المركز على إعطاء شهادات الصلاحية والتداول لصادرات الأعلاف والإضافات العلفية حيث قام بمعاينة وسحب عينات وتحليل ل ٤٦ شهادة صادر لمنتجات أعلاف وإضافات.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أقيم بقاعة المؤتمرات بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مؤتمر الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات والذي نظمه معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية من ٢٩ إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.