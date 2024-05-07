السبت القادم.. الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024 بهندسة الإسكندرية

تنظم كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، "الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024"، ويستمر لمدة يومين من السبت القادم ، 11 إلى 12 مايو 2024، وذلك بمقر الكلية.تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

بيئة تجمع بين الشركات والباحثين

وأشار الدكتور عصام وهبه المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى هدف الملتقى وهو توفير بيئة تجمع بين الشركات والباحثين عن فرص عمل في مجالات الأعمال والتوظيف، لافتًا أن الملتقى يشارك فيه عدد كبير من الشركات المعروفة في مجالات الهندسة والصناعة.

خدمة المجتمع

وأكد الدكتور الدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الملتقى الذى يتيح الفرصة للتعرف على الشركات المشاركة، وتقديم السير الذاتية، والمشاركة في مقابلات فورية مع ممثلي الشركات، موضحاً انه ستتاح أيضًا الفرصة لحضور ورش عمل وجلسات توجيهية تهدف إلى تعزيز مهارات الحضور من الطلاب والخريجين وتطوير القدرات المهنية المقدمة من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة والمشارك في فعاليات التنظيم.

وأوضح الدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى إمكانية التسجيل الآن، للتعرف على الشركات المشاركة وهى عبارة عن عدد كبير من الشركات المرموقة في سوق العمل، مؤكداً أن الشركات ستقدم فرصًا مميزة في مجالات متنوعة مثل الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا المعلومات.

** للاستعداد لحضور الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف، التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/JF24S-Reg

** وللشركات الراغبة في المشاركةـ التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/JF24C-Reg

** لكل الطلاب والخريجين، الراغبين فى التواصل مع أصحاب العمل واكتشاف فرص العمل المتاحة! انضم إلى الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف للمساهمة في تطوير مسارك المهني.

عقد أولى ندوات البرنامج التدريبي لمنسقى التميز

و في سياق متصل ، فى إطار استعدادات جامعة الإسكندرية للمشاركة فى جائزة "مصر للتميز الحكومى"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية بتقديم الدعم اللازم لجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أولى ندوات البرنامج التدريبي لمنسقى التميز بكليات الجامعة، وأقيمت الندوة تحت عنوان " مؤشرات الأداء وكيفية كتابة طلب الترشح"، وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بكلية التمريض، وبمشاركة فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومى .

وأشارت الدكتورة دنيا عادل عبد العزيز منسق الجامعة لجائزة مصر للتميز الحكومى، أن الندوة حاضر فيها الدكتور مصطفى عبد الستار الغريب استشاري التميز الحكومى، وتناولت تحديد عناصر طلب الترشح (من قدرات وإنجازات ونتائج وأدلة داعمة)، وتحديد المطلوب من كل كلية من تحميل الأدلة وجمع البيانات وتحليلها، وقياس مدى تطبيق فريق العمل للمعايير، وتحديد المؤشرات ومقاييس الرأى، والتركيز على النتائج وقياس الأثر وأهمية ارتباط رؤية وأهداف الكلية الإستراتيجية برؤية مصر ٢٠٣٠، كما تم التركيز على محاور ومعايير الجائزة المؤسسية وأيضا الجوائز الفردية كجائزة أفضل موظف وجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

