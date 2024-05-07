المراكز التكنولوجيا بالإسكندرية تفتح أبوابها لتلقي طلبات التصالح

فتحت المراكز التكنولوجيا بجميع الأحياء بمحافظة الإسكندرية، ومركز ومدينة برج العرب، أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وأتاحت في الوقت نفسه لمن يريد أن يتجنب الزحام، إمكانية أن يقدم طلبه من المنزل أو أي مكان آخر، من خلال تطبيق على "الموبايل" تحت اسم "تصالح".

وأعلنت المراكز التكنولوجيا البدء فى استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، حتى التصوير الجوى الذى تم فى 15 أكتوبر 2023، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين فى جميع المحافظات.

وكانت قد يسيرت المحافظة للمواطنين الامور تجنبا للزحام باتاحة تطبيق جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة، وتم تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، والانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة.

وأعلن المركز التكنولوجى بالمحافظة، البدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون 187 لسنة 2023 ، وعلق الحى لافتة كبيرة فى الميدان.احتوت على المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح تنص على:

_صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.،-إيصال سداد رسم فحص الطلب وايصال سداد رسم الجدية -نسختان من الرسومات المعمارية معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس نقابی.

-تقرير هندسي من السلامة الإنشائية للمبنى طبقا للنموذج (٢أ) أو (٢ب) على حسب مساحة المبنى.،- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادره من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص أن وجدت.

- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة المخالفة التعدي بالبناءعلى الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

-المسند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة وشهادة من وحدة المتغيرات المكانية أو صورة من الإجراءات القانونية المحررة محضر مخالفة قرار ايقاف محضر استئناف اعمال قرار إزالة أو شهادة من شركة الكهرباء، أو المياه او الغاز أو التليفونات أو الانترنت موضح بها تاريخ إدخال المرفق أو شهادة مشتملات من الضرائب العقارية أو عقد بيع مشهر او عقد ايجار مثبت التاريخ.. الخ.

بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، رفق يطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري.،- بالنسبة المخالفة تجاوز نبود الارتفاع

يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.،-بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة

يرفق خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة صورة فوتوغراف للمخالفة محل طلب التصالح.،-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1).

من جانب اخر صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن وزارة التنمية المحلية خصصت تطبيقا على الموبايل لتسهيل التقدم على مخالفات البناء للمواطن كما يعمل على تخفيف الزحام على المراكز التكنولوجية التي تتلقى الطلبات الخاصة بالتصالح بأحياء الإسكندرية العشر.

وأشار الشريف، إلى أن الموقع والتطبيق يتيح لأي مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة.

وعن كيفية التقديم للتطبيق أوضحت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة الإسكندرية أن الخطوات من خلال المنظومة الإلكترونية، أو التطبيق على الموبايل تكون -أولا تحميل التطبيق من هنا https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation

-ثانيا بعد تنزيل التطبيق وتثبيته على الموبايل يتم إنشاء حساب عليه من خلال الاسم الرباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وإدخال المحافظة، والمركز أو الحي، والعنوان التفصيلي، ثم اختيار كلمة مرور وتأكيدها.

ثالثا سيتم الانتقال إلى الصفحة التي سيتم خلال رفع إحداثيات موقع العقار الراغب التصالح عليه ثم إرفاق المستندات الدالة على الملكية وصورة مالك العقار وصورة فوتوغرافية للمبنى وكروكي للموقع، وإجمالي مساحته وعدد الأدوار ووصف العقار تفصيلا.

وأشارت إلى أن خطوت التقديم ستضمن أيضا توصيفا للأعمال المخالفة ونوع المخالفة ووضع عنوان للمراسلات وطريقة سداد غرامة المخالفة سواء كاش أو على أقساط، مع إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.

وأوضحت، أنه سيتم البت في جميع الطلبات المقدمة وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.