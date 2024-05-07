رئيس "كيم تك" للأجهزة العلمية والمعملية يشارك في مؤتمر أمراض الباطنة بالأقصر

أكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات على أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية، خاصة التي يشارك فيها كبار العلماء وأساتذة الجامعات لربط الأجيال ببعضها البعض ونقل الخبرة في كافة المجالات.

جاء ذلك على هامش معرض كيم تك "Chem.tech" خلال فعاليات مؤتمر أمراض الباطنة بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ورائد طب الباطنة، والدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب سابقًا، ونقباء الطب والصيالة والتمريض بالمحافظة ومئات الطلاب من كليات القطاع الطبي بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي بقنا، وبمشاركة أساتذة من عدة جامعات على مدار يومين.

نشاط مصنع كيم تك في تجهيز معامل الجامعات والمستشفيات

واستعرض رئيس شركة كيم تك للحضور نشاط شركة ومصنع كيم تك خلال السنوات الماضية، وتطوير الصناعة الوطنية لتجهيز كافة معامل الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمصانع ذات الصلة، مشيرًا إلى الحرص الكامل على توفير البدائل المحلية للأجهزة العلمية والمعملية المستوردة والتي حققت نجاهاً باهراً في كافة المؤسسات خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "كيم تك Chem.tech" إن فريق العمل بالمصنع يعكف الآن على تصنيع أجهزة علمية حديثة ستحدث طفرة في مجال تجهيز المعامل، وذلك بالتعاون مع أساتذة من بعض الجامعات المصرية، في الوقت الذي أكد فيه على استمرار التعاون مع الجامعات بمختلف أنواعها من خلال توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مخرجات البحث العلمي التي تخدم الصناعة الوطنية.

وأشاد حضور المؤتمر بمنتجات مصنع كيم تك للأجهزة العلمية، واصفين إياها بأنها تمثل إضافة قوية للسوق المصري والاستغناء على المنتج المستودر، إلى جانب المشاركة في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتوفير البديل المحلي، في الوقت الذي حرصوا فيه على تفقد معرض كيم تك، والشركات المشاركة في المؤتمر.

يذكر أن شركة ومصنع "كيم تك Chem.tech" أسست عام 2015 بالمنطقة الصناعية بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ ضمن رؤية واضحة لتقديم منتج محلى بجودة عالية وبأسعار تنافسية في مجال تصنيع الأجهزة العلمية والمعملية حتى أصبحت شركة رائدة في مجالها بإشراف فريق هندسي متكامل.

وأثبتت الشركة كفاءة أجهزتها في عدد كبير من الجامعات المصرية بمختلف أنواعها، والمستشفيات، ومراكز البحوث، والمصانع، والمعامل الطبية، كذلك تقديم خدمات ما بعد البيع ممثلة في الصيانة الدورية للأجهزة وشهادات ضمان على قطع الغيار وعيوب الصناعة وعقود صيانة بعد انتهاء مدة الضمان.

كما حصلت شركة ومصنع "كيم تكChem.tech " للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات على شهادة تصدير المنتجات خارج مصر، وذلك بعد اجتياز برنامج مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة الخارجية.