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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قراصنة يخترقون وزارة الدفاع البريطانية ويستهدفون رواتب العسكريين

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت فضائية "سكاي نيوز" بأن قراصنة اخترقوا خوادم وزارة الدفاع البريطانية. ويرجح أنهم وصلوا إلى نظام الرواتب للعسكريين الحاليين وبعض المحاربين القدامى.

قراصنة يخترقون وزارة الدفاع البريطانية ويستهدفون  رواتب العسكريين

ولم تذكر السلطات البريطانية اسم الدولة التي تقف وراء عملية القرصنة، ولكن وفقا للقناة التلفزيونية، يُزعم أنها الصين.

وقالت وزارة الدفاع؛ "اليوم الثلاثاء سيتم إطلاع النواب على تسريب بيانات واسع النطاق مرتبط بوزارة الدفاع ويستهدف العسكريين".

ووفقا للقناة التلفزيونية، تعرض نظام الرواتب للعسكريين الحاليين وبعض المحاربين القدامى لهجوم إلكتروني، وعلى الأرجح تم الكشف عن الأسماء وتفاصيل الحسابات المصرفية.

وقد حظرت بريطانيا في وقت سابق كلمات المرور الشائعة والتي يسهل تخمينها مثل "admin" أو "12345" كجزء من القوانين الأولى على مستوى العالم للحماية من الهجمات السيبرانية.

 

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