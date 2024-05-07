حمادة هلال يكشف تفاصيل انضمام ابنه للجزء الرابع من "المداح 4"

كشف الممثل المصري حمادة هلال عن تفاصيل انضمام ابنه يوسف إلى الجزء الرابع من مسلسل "المداح 4"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الفائت.

وقال حمادة هلال في مقابلة تلفزيونية إنه كان يسأل المخرج أحمد سمير فرج حول دورٍ معين، وفاجأه ابنه يوسف بقراءة الورقة دون علمه واختيار دور "داود"، وعندما طلب منه المشاركة رفض هلال، فما كان من الطفل إلا أن ذهب للبكاء في غرفته.

وأوضح أنه كان يشكك في إمكانية تقديم ابنه لهذا الدور، فعرض الأمر على المخرج، وأثبت يوسف قدرته على تأدية الدور وتمت الموافقة على انضمامه للمسلسل.

وأشار إلى أنه تعرض لإصابة في ظهره في أثناء التصوير، لافتا إلى أنه انتهى من تصوير آخر حلقة في يوم 26 رمضان.

ولفت إلى أن أغنية تتر المسلسل "لقيناك حابس" مصممة بالذكاء الاصطناعي، حيث تم تركيب صوت المغنية على الكلمات دون وجود المغنية بالفعل.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم هبة مجدي وسهر الصايغ وخالد سرحان، بالإضافة إلى دنيا عبد العزيز وعدد من ضيوف الشرف.