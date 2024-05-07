انطلاق قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني 19 مايو

تعقد اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit 2024 الرائدة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤتمرًا صحفيًا الأحد المقبل؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة التي تأتي بعنوان قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من 19-21 مايو الجاري.

يقام المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS ، وممثلي المجلس الاستشاري ونخبة من رؤساء الشركات العالمية والمحلية من شركاء القمة .

يهدف الحدث إلى تكامل الجهود بين مختلف الأنشطة والفعاليات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر الإقليمية والعربية في صناعة الأمن السيبراني وإرسال رسالة ثقة للعالم تسلط الضوء على مستقبل الأمن السيبراني.