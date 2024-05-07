الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد الشامي يكشف تفاصيل مثيرة في بداية مسيرته الكروية

محمد الشامي
محمد الشامي

كشف محمد الشامي نجم نادي المصري البورسعيدي، عن قصة مثيرة وطريفة في مسيرته الكروية، قبل الوصول إلى الدوري الممتاز.

إقرأ أيضًا..

txt

شبانة: هناك أزمة قادمة بعد استفسار المصري بشأن شروط المشاركة في بطولات افريقيا

وقال محمد الشامي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة: "بدأت بلعب كرة القدم في الشارع، ثم انتقلت إلى أكاديمية شربين وأنا في سن 13 عاما".

وتابع: "واجهت صعوبات بالطبع بسبب ظروف السفر من بلد لبلد وأنا في سن صغير، وفي أحد المباريات الودية ضد طلخا، وأعجبت سيد دبور مدرب الفريق وحاول التوقيع معي ولكن مدربي رفض".

وأضاف: "مدرب طلخا انتظرني في موقف المواصلات، وقال لي أنني يجب أن ألعب في نادي وليس أكاديمية وبالفعل انضممت إلى طلخا مقابل 80 ألف جنيه".

وأكمل: "في أحد المباريات الودية مع طلخا ضد إنبي، رأني كابتن إمام محمدين وقام بالتوقيع معي ولعبت في الأكاديمية بالنادي".

وأتم: "ظللت في أكاديمية إنبي إلى أن جاء علاء عبد العال، وقام بتصعيدي للفريق الأول، ولكن الأمور لم تسير معي بشكل جيد عقب رحيله، وخرجت للمصري معارا في 2016".

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

جمعة: الاسراء والمعراج معجزة أكدت على وحدة الرسالة وربطت عالم الغيب بالشهادة

الغلاء يسرق فرحة «إجازة نص السنة»

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

المؤبد لأربعة متهمين قتلوا شخصين وأصابوا 3 سيدات فى أسيوط

عصابات الإجرام الصهيونى تعدم العائلات فى غزة أمام الأطفال

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

فوضى فى سوق الذهب
الجريدة الورقية