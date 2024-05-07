الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. تبادل إطلاق نار قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت تقارير وقع تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفقا لما رواه شهود عيان.

وذكر شهود عيان ان هناك مناوشات وتبادل إطلاق النيران بين الفصائل الفلسطينية و جنود جديش الاحتلال الإسرائيلى.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

 

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