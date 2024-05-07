وكيل شباب القليوبية يتابع عملية انشاء صالة الأنشطة بمركز شباب كفر مويس

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاعمال الإنشائية بمركز شباب كفر مويس التابع لإدارة شباب بنها، والذي يشمل بناء ورفع كفاءة الدور الثاني بالمركز وانشاء صالة انشطة ضمن أعمال الخطة الاضافية الانشائية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للعام الحالى 2023 / 2024م.



ويأتى تطوير المبنى الإداري بمركز شباب كفر مويس، ضمن رؤية مديرية الشباب والرياضة فى توجيه الخطة الاضافية إلى المراكز التى لا يوجد لديها موارد مالية كافية والمراكز الأكثر احتياجا، وبلغت تكلفة عملية إنشاء وتطوير الدور الثانى مبلغ مليون و100الف جنيه من الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاضافية بموازنة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ويتم التطوير الانشائي بمراكز الشباب بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب وتقديم أفضل الخدمات للمترددين من النشء والشباب.



وفى وقت سابق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والإنشائية بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب، وجذب النشء والشباب لممارسة الانشطة والبرامج التي تهدف لتنمية الشخصية المصرية متكاملة الأركان .



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة شهدت طفرة انشائية غير مسبوقة بكافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات من خلال زيادة الاستثمار والاعتمادات المالية المخصصة لتطوير وإنشاء مراكز الشباب لمواكبة التطور الحضاري وضمان تقديم منشآت وخدمات وبرامج تليق بالمواطن المصري.