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عاجل.. اغتيال قيادي كبير بحركة حماس في رفح الفلسطينية.. والمقاومة تعلق ننشر نص ورقة اقتراح التهدئة التي أعلنت حماس قبولها مكتب نتنياهو: سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل لصفقة مقبولة إسرائيل تشتعل بالمظاهرات.. ومحتجون يحاصرون منزل نتنياهو لإجباره على الاستجابة للهدنة (فيديو)
الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مكتب نتنياهو: سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل لصفقة مقبولة

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل لها من مكتب نتنياهو قال إننا سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة.

وكان قد دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.
 

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