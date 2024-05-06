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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

طرح برومو فيلم "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي

بوابة الوفد الإلكترونية

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “بنقدر ظروفك”، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك  استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي يوم 22 مايو الجاري.

برومو فيلم بنقدر ظروفك

ويعود أحمد الفيشاوي للجمهور  بفيلم بنقدر ظروفك  بعد فيلمه الأخير عادل مش عادل مع شيري عادل والذي عرض يوم 24 يناير الماضي.

تدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه؛ “هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنانين أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

 

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