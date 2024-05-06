إير كايرو تشارك في معرض ATM بدبي في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024

تشارك إير كايرو في معرض ATM بدبي في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024.

وتبدأ الأنشطة الرئيسية لشركة الطيران في المعرض يوم 6 مايو مع وفد برئاسة الكابتن أحمد شنن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صلاح قدري المدير التجاري و أحمد عزيز مساعد المدير التجاري (الإيرادات والتسعير)، و تامر غازي، مدير منطقة المملكة العربية السعودية، ومحمود حجازي، مدير مبيعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن إير كايرو تسير 4 رحلات أسبوعية من الشارقة إلى القاهرة كل يوم اثنين وخميس وجمعة وأحد.

وتهدف شركة إير كايرو في هذا الحدث من التواصل مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات للترويج للمبادرات القادمة وجذب المزيد من الركاب إلى الوجهات السياحية في مصر.

علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى التأكيد على أهمية تكوين شراكات مع الشركات العالمية ومنظمي الرحلات السياحية لدعم خططها التوسعية وأهدافها التسويقية الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.