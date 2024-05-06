عاجل
عاجل.. اغتيال قيادي كبير بحركة حماس في رفح الفلسطينية.. والمقاومة تعلق ننشر نص ورقة اقتراح التهدئة التي أعلنت حماس قبولها مكتب نتنياهو: سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل لصفقة مقبولة إسرائيل تشتعل بالمظاهرات.. ومحتجون يحاصرون منزل نتنياهو لإجباره على الاستجابة للهدنة (فيديو)
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك بدوري السوبر لكرة السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، فوزا هاما على نادي الزمالك بنتيجة (79-60)، في أولى مباريات الدور قبل النهائي من دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2023/2024.

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك في صالة برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري ضعيف.
 

وعلى الجانب الآخر، تلقى الإسباني أوجستي بوش عدد من العروض لتولي تدريب أندية في منطقة الخليج، بالإضافة إلى عرض مادي كبير لتولي تدريب منتخب قطر بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط  أوجستي بوش، بعقد يمتد لموسم آخر مع النادي الأهلي، وقد تشهد الفترة المقبلة فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقدم أوجستي بوش نتائج مميزة مع النادي الأهلي ونجح في حصد الكثير من الألقاب على المستوى المحلي والقاري
 

الجريدة الورقية