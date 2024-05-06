الأهلي يفوز على الزمالك بدوري السوبر لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، فوزا هاما على نادي الزمالك بنتيجة (79-60)، في أولى مباريات الدور قبل النهائي من دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2023/2024.

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك في صالة برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري ضعيف.



وعلى الجانب الآخر، تلقى الإسباني أوجستي بوش عدد من العروض لتولي تدريب أندية في منطقة الخليج، بالإضافة إلى عرض مادي كبير لتولي تدريب منتخب قطر بداية من الموسم المقبل.

ويرتبط أوجستي بوش، بعقد يمتد لموسم آخر مع النادي الأهلي، وقد تشهد الفترة المقبلة فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقدم أوجستي بوش نتائج مميزة مع النادي الأهلي ونجح في حصد الكثير من الألقاب على المستوى المحلي والقاري

