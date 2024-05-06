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الثلاثاء 07 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اتحاد القبائل العربية يرحب بموافقة حماس على المبادرة المصرية للهدنة مع إسرائيل

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

رحب اتحاد القبائل العربية بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل مساء اليوم .

وأعلن الاتحاد أن هذه الموافقة جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني على مدى الشهور الماضية. 

وطالب الاتحاد دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسري .

ووجه الاتحاد التحيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها من أجل توقيع إتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني . 

وأكد الاتحاد أن الوقت بات مناسبا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنية؛ للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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