فناربخشة يتعادل سلبيا مع قونيا سبور في الدوري التركي

أهدر فناربخشة نقطتين ثمينتين في سعيه لمطاردة المتصدر جالطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه قونيا سبور، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 90 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف جالطة سراي المتصدر، قبل ثلاث جولات من النهاية، علما بإن الفريقين سيلتقيان في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

على الجانب الآخر، رفع قونيا سبور رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بيندكسبور على مضيفه أنطاليا سبور 2/1.

وسجل آدم بوكسا هدف التقدم لأنطاليا من ضربة جزاء في الدقيقة13 وبعده بدقيقتين سجل مامي بابا تيام هدف التعادل لبيندكسبور، قبل أن يضيف زميله خليل أكبونار الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع بينديكسبور رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد أنطاليا عند 45 نقطة في المركز العاشر.