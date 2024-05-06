رسالة ماجستير على الأنقاض.. غزة رمز العزة

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي كـ"النار في الهشيم" خلال الساعات القليلة الماضية، لأحد الطلاب أثناء مناقشة رسالة الماجستير داخل خيمة للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

اتضح أن الصورة المنتشرة للباحث / تامر صلاح محمد أبوموسى، جامعة الأزهر كلية التربية قسم علم النفس، وذلك أثناء مناقشته لرسالة الماجستير داخل خيمة نازحين .

وانهالت التعليقات الإيجابية على الصورة، حيث قال أحد المتابعين “اطلبوا العلم لو في الصين”، وكتب اخر “العلم أهم شئ في الدنيا، بالرغم من الحرب إلا أنه ناقش رسالة الماجستير على الأنقاض”.

وكتب اخر: “خيمة وكام كرسي وكتب مش ناقص حاجة عشان يناقش رسالة الماجستير، هو ده شعب فلسطين منذ وجود الاحتلال الإسرائيلي قوي وعنده عزيمة وإصرار على المواصلة والنجاح مهما كانت المصايب اللي فوق رأسهم، وإن شاء الله هيجي اليوم اللي يأخذوا فيه كل حقوقهم ويرد الله الحقوق وينتقم من الظالم ويريح المظلوم”.

وكتب ثالث: “الحرب والقصف والتدمير موقفوش حلمه وصمم انه يكمل تعليمه ويناقش رسالة الماجستير، إحنا عندنا في الدول العربية لو الطقس مش تمام بنأجل الدراسة”.