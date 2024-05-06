285 مليون دولار لمعهد أبحاث الرقائق في الولايات المتحدة

فتحت إدارة بايدن طلبات الحصول على 285 مليون دولار لتمويل قانون CHIPS لمعهد لتطوير التوائم الرقمية لصناعة الرقائق.

يهدف الاستثمار إلى تسريع تصميم وهندسة السيليكون مع تعزيز الأمن القومي. إنها جزء من حملة بمليارات الدولارات لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقوة مزدهرة في تصنيع الرقائق، مما يقلل الاعتماد على سلسلة التوريد العالمية ويؤسس للهيمنة التكنولوجية على الصين.

التوائم الرقمية عبارة عن نماذج برمجية متقدمة للأجهزة (المعالجات في هذه الحالة) يمكنها المساعدة في توفير الوقت والمال وزيادة الكفاءة. تتيح النسخ الافتراضية للمهندسين توقع المشكلات وتعديل التصميمات وفقًا لذلك قبل بدء التصنيع. كما استخدمت صناعة السيارات وقوة الفضاء (لمحاكاة الأقمار الصناعية) هذه التقنية.

وتقول وزارة التجارة إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا أيضًا. "يمكن للأبحاث الرقمية القائمة على التوأم أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع تصميم مفاهيم تطوير وتصنيع الرقائق الأمريكية الجديدة وتقليل التكاليف بشكل كبير من خلال تحسين تخطيط القدرات، وتحسين الإنتاج، وتحديث المرافق، وتعديلات العملية في الوقت الفعلي."

يعد التمويل جزءًا من قانون CHIPS لعام 2022 بقيمة 39 مليار دولار المخصصة للبحث والتطوير في أشباه الموصلات. وكانت الولايات المتحدة قد وزعت بالفعل مليارات الدولارات في حوافز التصنيع بموجب قانون CHIPS، بما في ذلك 6.4 مليار دولار لشركة سامسونج، و6.6 مليار دولار لشركة TSMC، و6.1 مليار دولار لشركة Micron، و8.5 مليار دولار لشركة Intel. ومع ذلك، تشير بلومبرج إلى أن تمويل البحث والتطوير مثل هذا يمكن أن يكون الجزء الأكثر أهمية في اللعبة الطويلة لإدارة بايدن لتحفيز ابتكارات السيليكون المحلية وتجنب السيناريوهات التي يؤدي فيها إغلاق سلسلة التوريد إلى إيقاف أجزاء من الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.

وتقول الحكومة إن أموال المعهد ستوجه نحو العمليات الأساسية، والأبحاث حول التوائم الرقمية، وإنشاء ودعم المرافق الرقمية المشتركة وتدريب القوى العاملة. تريد إدارة بايدن تجنب سيناريوهات مثل الاعتماد على الخصوم الأجانب للتكنولوجيا التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي الأمريكي (حيث يعتمد الجيش الأمريكي بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة)، والاستقلال الاقتصادي والسيطرة على سلسلة التوريد.

سيستضيف برنامج CHIPS التابع لإدارة بايدن اجتماعًا للمتقدمين المحتملين في 16 مايو.

كتبت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان صحفي: "لن يساعد معهد التصنيع الأمريكي الجديد هذا في جعل أمريكا رائدة في تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة لصناعة أشباه الموصلات فحسب، بل سيساعد أيضًا في تدريب الجيل القادم من العمال والباحثين الأمريكيين على استخدام التوائم الرقمية للتقدم المستقبلي في البحث والتطوير وإنتاج".